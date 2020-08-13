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Netflix выпустил трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Крисом Эвансом и Робертом Паттинсоном

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:49

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Дьявол навсегда» — экранизации одноименного романа Дональда Рэя Поллока.

Остросюжетный триллер, в котором сыграли Крис Эванс, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трейси Леттс, Миа Гот, Билл Скарсгорд и Элайза Сканлен, выйдет на Netflix 16 сентября. Режиссером картины выступил Антонио Кампос, он же написал сценарий вместе с Пауло Кампосом. Продюсерами ленты стали Джейк Джилленхол, Рива Маркер и Рэндолл Постер.

Действие картины развернется в городе Нокерстифф штата Огайо. Сюжет повествует о Уилларде Расселе, который отчаянно пытается спасти свою умирающую жену, забывая о родном сыне Элвине (Холланд). Из‑за этого ему приходится собраться с духом и начать решать дела отца. История развернется на протяжении двух десятилетий и включит в себя серийных убийц, продажного шерифа (Эванс), необычного священника и других персонажей, которых можно встретить в американской глубинке.

В следующем году на Netflix представят премьеру бродвейского мюзикла о принцессе Уэльской «Диана». С топ-10 самых популярных на сегодняшний день фильмов стриминговой платформы можно ознакомиться здесь.

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