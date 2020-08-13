Booking Machine Festival пройдет 19 сентября в Music Media Dome

Музыкальный фестиваль Booking Machine Festival все-таки состоится в 2020 году, сообщает телеграм-канал «Главный Концертный». Он пройдет 19 сентября.

Фестиваль организуют не в Измайловском парке, как предполагалось изначально, а на территории Music Media Dome на шоссе Энтузиастов.

Там появятся две сцены, на которых выступят zavet, May Wave$, Mnogoznaal, Saluki, Эрика Лундмоен, 104, KURT92, ЛАУД, Everthe8, polnalyubvi, Dequine, Алмо, Ian Hopeless, Stanti и Санторин.

Билеты на фестиваль можно приобрести здесь. Стоимость входного — 2300 рублей, стоимость VIP-билета — 3000 рублей. Начало фестиваля в 15.00.