В Москве пройдет концерт памяти Энди Картрайта

Среди участников Murovei, Pastor Napas, Принцип, Гуляй Рванина, Obe 1 Kanobe, Кажэ и Крипл. Начало в 19.00. Все вырученные деньги передадут маме рэпера.

16 августа в московском клубе Izi пройдет концерт памяти рэпера Энди Картрайта. Афишу мероприятия опубликовал у себя в инстаграме Ресторатор.

7 августа подобный концерт проходил в петербургском пространстве Glavloft. Тогда память Картрайта почтили Brick Bazuka, Кажэ, Крип-а-крип, Ресторатор, Knownaim, Nabi Nabat, Gokilla, Jekajio и Витя Classic.

О смерти рэпера Энди Картрайта в Петербурге стало известно 30 июля. Его жена Марина Кохал расчленила труп, но не придумала, что делать с останками, и сообщила о них адвокатам. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она пыталась скрыть это.

Позже Кохал предъявили обвинение в убийстве супруга. По данным СК, женщина сделала это «на почве личных неприязненных отношений», а тело Картрайта расчленила, чтобы скрыть следы преступления. Экспертиза установила, что рэпер не употреблял наркотики в течение последних нескольких лет.