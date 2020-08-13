В США выйдет книга, основанная на откровенных письмах читателей к Симоне де Бовуар

В США в середине сентября выйдет книга профессора истории Университета Техаса Джудит Коффин «Секс, любовь и письма. Читатели — Симоне де Бовуар» («Sex, Love, and Letters: Writing Simone de Beauvoir»). Об этом сообщает The Guardian.

Она будет основана на архиве писем де Бовуар 1950-1960-х годов. В это период многие люди из разных стран мира — Туниса, Бразилии, Израиля, Франции, США, Мексики, Колумбии, Польши, Хорватии — делились со знаменитой писательницей, автором книги «Второй пол», личными переживаниями, зачастую очень интимными.

«Ничто не готовило меня к встрече с такой драмой. На меня обрушился поток фантазий, признаний, ожиданий, разочарований и страстей», — вспоминает Коффин.

К Симоне де Бовуар обращались писатели, учителя, церковные служащие, домохозяйки, студентки, школьницы, работницы фабрик, доктора, психиатры и психоаналитики. Две трети писем были написаны женщинами. На некоторые письма де Бовуар отвечала, обсуждая с читателями их личную жизнь и назревший в тот период кризис традиционных семейных ценностей.

В письмах читателей речь часто заходила о вопросах брака, о романах, любовниках и любовницах, сексе, абортах и иных темах, о которых в то время не было принято говорить публично. Так, одна британка призналась де Бовуар в том, что она лесбиянка и мечтает сменить пол, другая женщина рассказывала писательнице о своей асексуальности, а третья восхищалась решением де Бовуар никогда не выходить замуж.

Позднее, по мере формирования феминистского движения, Симона де Бовуар стала чаще получать письма от исследователей и активисток. Одни ожидали получить от писательницы экспертную оценку тех или иных явлений, а другие призывали де Бовуар решительнее выступать за права женщин — но де Бовуар не желала становиться частью какого‑либо движения.

По мнению Коффин, обнаруженный ею в Национальной библиотеке Франции архив показывает детально, какие изменения происходили в обществе 1950-1960-х годов и как мучительно люди искали возможность для выражения чувств, прежде запретных или неназываемых.