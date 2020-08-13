перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Яндекс.Еде» появилась опция самовывоза 21:33
В Москве пройдет концерт памяти Энди Картрайта 21:22
jarmoluk/Pixabay В США выйдет книга, основанная на откровенных письмах читателей к Симоне де Бовуар
В США выйдет книга, основанная на откровенных письмах читателей к Симоне де Бовуар 21:21
Избиения журналистов, обыски в офисе «Яндекса» в Беларуси и другие новости дня 20:53 Дайджест
Танцы в виртуальной реальности в клипе Суфьяна Стивенса «Video Game» 20:52
К сериалу Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» появились постеры 20:37
75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме руководителей 19:48
Оксимирон призвал помочь пострадавшим в Беларуси 19:04
Ivan Aleksic/Unsplash В Московских школах ограничат передвижение между классами, но маски носить не заставят
В Московских школах ограничат передвижение между классами, но маски носить не заставят 18:29
Луни Ана, Лютик и другие выступят на шоукейсе «Афиши Daily» на Moscow Music Week 17:53
«Не превращайтесь в зверей!»: что говорят о протестах в Беларуси 17:42
На «Винзаводе» пройдет выставка Михаила Цатуряна, посвященная кирпичам 16:34
Берлинский клуб «Бергхайн» на время пандемии превратят в огромное арт-пространство 15:29
Артем Лоскутов/Facebook Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой
Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой 15:05
В Москве закрылись легендарные «Алые паруса» на Большой Бронной 14:35
Ольга Скабеева одобрила жестокость белорусского ОМОН 14:34
Дэвид Блейн устроит многочасовой полет на воздушных шарах. Как в мультфильме «Вверх» 14:04
Белорусский офис «Яндекса» заблокировали неизвестные вооруженные люди 13:43
Nothing But Thieves/YouTube Несчастная любовь в клипе «Real Love Song» от Nothing But Thieves
Несчастная любовь в клипе «Real Love Song» от Nothing But Thieves 13:36
Израильские ювелиры создадут золотую защитную маску за 1,5 млн долларов 13:18
Отключить рекламу

К сериалу Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» появились постеры

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:37

Телеканал HBO выпустил официальные постеры к премьере сериала режиссера Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». Также компания показала новые кадры из шоу.

Мини-сериал расскажет историю об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки.

1 из 14
2 из 14
14 из 14

Шоу спродюсировали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа». Главные роли в сериале исполнили Джек Дилан Грейзер, Джордан Кристин Симон, Хлоя Севиньи, Алиса Брага и американский хип-хоп-исполнитель Кид Кади.

1 из 14
2 из 14
14 из 14

Премьера «Мы те, кто мы есть» намечена на 15 сентября. В России сериал будет эксклюзивно показывать онлайн-сервис more.tv. Тизер и трейлер новой работы Гуаданьино можно посмотреть на «Афише Daily».

Лука Гуаданьино также работает над киноадаптацией романа «Повелитель мух», сиквелом «Зови меня своим именем» и ремейком «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы. В 2018 году, после премьеры хоррора «Суспирия», «Афиша Daily» поговорила с режиссером о его работе.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Хлоя Севиньи
Лука Гуаданьино
Брайан де Пальма
Паоло Соррентино
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить