К сериалу Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» появились постеры

Телеканал HBO выпустил официальные постеры к премьере сериала режиссера Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». Также компания показала новые кадры из шоу.
Мини-сериал расскажет историю об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки.
Шоу спродюсировали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа». Главные роли в сериале исполнили Джек Дилан Грейзер, Джордан Кристин Симон, Хлоя Севиньи, Алиса Брага и американский хип-хоп-исполнитель Кид Кади.
Премьера «Мы те, кто мы есть» намечена на 15 сентября. В России сериал будет эксклюзивно показывать онлайн-сервис more.tv. Тизер и трейлер новой работы Гуаданьино можно посмотреть на «Афише Daily».
Лука Гуаданьино также работает над киноадаптацией романа «Повелитель мух», сиквелом «Зови меня своим именем» и ремейком «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы. В 2018 году, после премьеры хоррора «Суспирия», «Афиша Daily» поговорила с режиссером о его работе.