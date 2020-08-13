К сериалу Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» появились постеры

Телеканал HBO выпустил официальные постеры к премьере сериала режиссера Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». Также компания показала новые кадры из шоу.

Мини-сериал расскажет историю об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки.