В Московских школах ограничат передвижение между классами, но маски носить не заставят

В Московских школах ограничат передвижение — учащиеся будут заниматься в одном классе, а в другой переходить только по мере необходимости. Например, для занятий, где нужно специальное оборудование (кабинет химии, физики и т. д.) Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, пишет РИА «Новости».

Учебный год начнется 1 сентября, но школьных линеек и других массовых мероприятий не будет. Также учеников не будут заставлять носить маски, хотя и запрещать этого не планируют.

Школы будут работать по новым требованиям: усиленная дезинфекция, измерение температуры на входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся. С ограничениями будут работать и столовые, отметил Собянин.

В конце июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году останутся некоторые возможности дистанционного образования, но они будут дополнительными. В начале года планируется провести диагностику знаний, чтобы узнать пробелы, которые остались у школьников из‑за дистанционного обучения весной, и помочь закрыть их.

Из‑за пандемии и карантинных мер образовательные учреждения России перешли в прошлом учебном году на дистанционное обучение. Но не все смогли без проблем учиться онлайн: у некоторых учащихся не было высокоскоростного интернета или личного компьютера. «Афиша Daily» разговаривала с учителями и школьниками из сел о том, с какими проблемами они столкнулись.