Ольга Скабеева одобрила жестокость белорусского ОМОН

Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков, уже четыре дня жестко разгоняющих протесты после выборов президента Беларуси. Она поделилась собственным мнением в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — заявила она.

После этого Скабеева оговорилась, что в программе не поддерживают полицейский произвол. «Но видно, что эта тактика, эта схема работает», — добавила она.

Другой ведущий передачи Евгений Попов в разговоре по видеосвязи с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем, находящимся в Минске, сказал, что в настоящее время говорят о «слишком жестких силовиках». «Но работает, получается», — заметил ведущий.

В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняют ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.