перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Берлинский клуб «Бергхайн» на время пандемии превратят в огромное арт-пространство 15:29
Артем Лоскутов/Facebook Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой
Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой 15:05
В Москве закрылись легендарные «Алые паруса» на Большой Бронной 14:35
Ольга Скабеева одобрила жестокость белорусского ОМОН 14:34
Дэвид Блейн устроит многочасовой полет на воздушных шарах. Как в мультфильме «Вверх» 14:04
Белорусский офис «Яндекса» заблокировали неизвестные вооруженные люди 13:43
Nothing But Thieves/YouTube Несчастная любовь в клипе «Real Love Song» от Nothing But Thieves
Несчастная любовь в клипе «Real Love Song» от Nothing But Thieves 13:36
Израильские ювелиры создадут золотую защитную маску за 1,5 млн долларов 13:18
Киборг из «Лиги справедливости» рассказал об угрозах разрушить ему карьеру от главы DC Entertainment 13:10
Российские кинотеатры в начале августа потеряли 95% оборота 12:53
Инсайдер назвал график анонсов и продаж новых айфонов, айпада и Apple Watch 12:18
Суд повторно оправдал жителя Бугульмы, обвиненного в изнасиловании полуторагодовалой дочери 11:25
Beck Бек и NASA выпустили визуальный альбом, созданный искусственным интеллектом
Бек и NASA выпустили визуальный альбом, созданный искусственным интеллектом 10:55
В России за сутки выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом 10:48
Михаил Горбачев заявил о недопустимости оправдания репрессий 10:25
В делюкс-версии микстейпа «K.I.D.S.» Мака Миллера появились два неизданных ранее трека 10:13
Посмотрите клип «Smile» от The Weeknd и покойного Juice WRLD 9:53
Евгений Беркович/Facebook Умер писатель Игорь Ефимов
Умер писатель Игорь Ефимов 9:53
Ужасы ночного Лондона в клипе «Comet Face» от King Krule 9:35
Премьера бродвейского мюзикла о принцессе Диане пройдет на Netflix 4:09
Отключить рекламу

Ольга Скабеева одобрила жестокость белорусского ОМОН

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:34

Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков, уже четыре дня жестко разгоняющих протесты после выборов президента Беларуси. Она поделилась собственным мнением в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — заявила она.

После этого Скабеева оговорилась, что в программе не поддерживают полицейский произвол. «Но видно, что эта тактика, эта схема работает», — добавила она.

Другой ведущий передачи Евгений Попов в разговоре по видеосвязи с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем, находящимся в Минске, сказал, что в настоящее время говорят о «слишком жестких силовиках». «Но работает, получается», — заметил ведущий.

В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняют ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Теги
Комсомольская правда
Центризбирком России
Люди
Ольга Скабеева
Евгений Попов
Светлана Тихановская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить