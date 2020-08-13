Израильские ювелиры создадут золотую защитную маску за 1,5 млн долларов

Ювелиры израильской компании Yvel работают над самой дорогой защитной маской в мире — она стоит 1,5 млн долларов (110 млн рублей). Ее заказал американский богач, чье имя не уточняется, сообщает Reuters.

«Не думаю, что наш клиент пойдет в ней в супермаркет, но он будет использовать ее и там, и тут, я уверен. <…> Это наш молодой давний клиент, очень милый, очень дружелюбный, очень богатый любитель выделиться», — рассказал владелец бренда Исаак Леви.