Израильские ювелиры создадут золотую защитную маску за 1,5 млн долларов

Ювелиры израильской компании Yvel работают над самой дорогой защитной маской в мире — она стоит 1,5 млн долларов (110 млн рублей). Ее заказал американский богач, чье имя не уточняется, сообщает Reuters.
«Не думаю, что наш клиент пойдет в ней в супермаркет, но он будет использовать ее и там, и тут, я уверен. <…> Это наш молодой давний клиент, очень милый, очень дружелюбный, очень богатый любитель выделиться», — рассказал владелец бренда Исаак Леви.
Маска из золота в 18 карат будет покрыта 3600 черных и белых бриллиантов и оборудована фильтром N99 для лучшей защиты. Над маской работают 25 сотрудников Yvel, а закончить ее они планируют в октябре.
Reuters пишет, что маску можно расценить как вульгарную демонстрацию богатства, не совсем приемлемую в эти тяжелые времена, но Исаак Леви с этим не согласен. По его словам, это, скорее, произведение искусства, а также способ обеспечить работой сотрудников его компании, которым нужно кормить семьи.