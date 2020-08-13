В делюкс-версии микстейпа «K.I.D.S.» Мака Миллера появились два неизданных ранее трека

Лейбл Rostrum Records выпустил делюкс-версию микстейпа «K.I.D.S.» покойного рэпера Мака Миллера — релиз приурочен к десятилетию пластинки. В делюкс-издание также попали два неизданных ранее трека: «Ayye» и «Back In The Day». Правда, лейбл не уточнил, должны ли они были попасть в оригинальную версию «K.I.D.S.».

Этот микстейп запустил музыкальную карьеру Мака Миллера — после его выхода в далеком 2010 году рэпер отправился в свой первый концертный тур, а через год выпустил дебютный альбом.