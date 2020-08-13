Instagram обвинили в незаконном сборе биометрии

Компанию Facebook, владеющую социальной сетью Instagram, обвинили в нелегальном сборе биометрических данных пользователей. Соответствующий иск подали в суд города Редвед-Сити в штате Калифорния, сообщает Bloomberg.

По мнению истцов, соцсеть хранила личные данные более 100 млн пользователей и незаконно извлекала выгоду из этой информации. При этом Instagram начал предупреждать пользователей о сборе биометрии только в начале 2020 года.

Таким образом, компания систематически нарушала конфиденциальность данных. За это Facebook могут выписать штраф в размере от 1000 долларов за каждый случай до 5000 долларов, если докажут, что соцсеть действовала намеренно.

В одном из московских кафе Prime с недавних пор можно расплатиться с помощью биометрических данных. Кроме того, в районе метро «Бутырская» открылся «ресторан будущего» KFC, где оплату также можно произвести при помощи биометрии.