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Сотрудники белорусских ИТ-компаний призвали остановить насилие силовиков

Юлия Онодэра
Вчера в 23:54

Более 500 сотрудников белорусских ИТ-компаний опубликовали на портале dev.by открытое письмо, в котором призвали остановить насилие силовиков при разгоне протестных акций в республике.

«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия», — написали они, отметив многочисленные нарушения на президентских выборах, «указывающие на фальсификацию результатов», задержание тысяч людей «с неадекватным применением силы» и блокирование интернета в стране.

В связи с создавшейся обстановкой в стране, как предполагают разработчики, в ближайшее время произойдет «массовый отток специалистов за рубеж», «уменьшение инвестиций» и налоговых поступлений. «Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — отмечают они.

По мнению авторов письма, процесс еще обратим, поэтому сотрудники ИТ-компаний призывают госорганы «остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц», освободить всех задержанных, провести новые выборы президента и обеспечить граждан Беларуси свободным доступом к информации.

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по их данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняет ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из-под крана, избивают.

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