С государственных телеканалов Беларуси начали увольняться ведущие

С белорусских государственных телеканалов «Беларусь-1» и ОНТ уволились шестеро ведущих — Евгений Перлин, Ольга Богатыревич, Сергей Козлович, Вера Каретникова, Ольга Бельмач и Владимир Бурко. Об этом сообщил «Дождь».

Предположительно, причиной их ухода с работы стали события последних дней в республике, а именно — протесты против президента Александра Лукашенко, участников которых жестоко разгоняли по всей стране.

«Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей», — сказал в видеообращении ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он назвал методы властей по разрешению конфликта «варварскими и антигуманными».

«Надеюсь, что скоро вернется та самая #МояКраiнаБеларусь», — сказал Евгений Перлин, отметив, что на его решение «никто не повлиял». Он не указал напрямую, что его решение покинуть телевидение связано с протестным движением. Также не объяснили свой уход Вера Каретникова, Сергей Козлович и Ольга Богатырева, коротко отметившая в инстаграме: «Нас мало, но мы есть».

В то же время Ольга Бельмач обратилась к соотечественникам: «Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!».

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняет ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.