Муфтият Дагестана запретит женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций

В ближайшие дни Муфтият Дагестана выпустит фетву, запрещающую «женское обрезание» — калечащую операцию на женских половых органах. Об этом в интервью ROMB заявил руководитель отдела по фетвам при муфтияте Зайнулла-хаджи Атаев.

Атаев осудил женское обрезание, заявив, что ислам категорически запрещает хирургическое вмешательство — ампутацию каких-бы то ни было органов — если это происходит не по медицинской показаниям, подтвержденным компетентным врачом.

Он отметил, что возможна только худэктомия — удаление лишней кожи вокруг клитора — и тоже лишь по медицинским требованиям. «Ислам запрещает калечить тело человека, будь то мальчик или девочка», — подчеркнул Атаев.

Фетва в исламе — это разъяснение вопроса религиозно-правового характера, которое дает муфтий. Поскольку женское обрезание часто оправдывают религиозными нормами, мнения авторитетных богословов важны для борьбы с ним.

Женское обрезание распространено в некоторых районах Ингушетии и Дагестана. Его обычно делают девочкам, надрезая клитор или удаляя его. Зачастую операцию проводят кустарно, а девочки сталкиваются с ужасной болью, кровопотерей и инфицированием. Из-за операции можно умереть, но статистику смертности никто не ведет. О том, почему с женским обрезанием нужно бороться «Афиша Daily» писала здесь.