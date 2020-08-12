В Москве у посольства Беларуси прошли задержания

В Старосадском переулке возле посольства Беларуси в Москве начались задержания, сообщает «МБХ медиа». Ранее там собралась группа людей, поддерживающих протесты в Минске, развернувшиеся после завершения президентских выборов в республике.
По сообщению телеканала «Дождь», на данный момент задержаны три человека. Телеграм-канал AvtozakLive утверждает, что задержали уже восьмерых. Официальных данных о числе задержанных пока нет.
Сотрудники полиции разобрали так называемый мемориал из цветов и плакатов, которые оставляли москвичи около посольства Беларуси.
Акции возле посольства Белоруссии в Москве проходят с 9 августа. Они начались одновременно с протестами в Минске, подробнее о которых «Афиша Daily» писала здесь.
Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняет ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.