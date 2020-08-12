В Москве у посольства Беларуси прошли задержания

В Старосадском переулке возле посольства Беларуси в Москве начались задержания, сообщает «МБХ медиа». Ранее там собралась группа людей, поддерживающих протесты в Минске, развернувшиеся после завершения президентских выборов в республике.

По сообщению телеканала «Дождь», на данный момент задержаны три человека. Телеграм-канал AvtozakLive утверждает, что задержали уже восьмерых. Официальных данных о числе задержанных пока нет.