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Огонь по демонстрантам в Беларуси, анонс нового альбома Монеточки и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:43

В Беларуси продолжаются протесты. В Минске на съемочную группу Би-би-си напали мужчины в черном без опознавательных знаков, в Бресте по группе протестующих открыли огонь на поражение. Задержанный пару дней назад корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении в изоляторе.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты голосования. Один из них — Андрей Дмитриев — заявил, что у выборов «как минимум должен быть второй тур».

На протесты в Беларуси отреагировали российские лидеры мнений. Юрий Дудь призвал белорусских силовиков не выступать против своего народа, Владимир Спиваков отказался от ордена, которым в 2014 году его наградил Лукашенко.

В России коронавирусом заразились уже более 900 тыс. человек. Прирост за последние сутки — 5102 новых пациента.

Глава Минздрава заявил, что первые партии российской вакцины от COVID-19 выпустят в ближайшие две недели. В гражданский оборот вакцина должна поступить 1 января.

Суд в Москве арестовал по делу о гостайне блогера Андрея Пыжа, известного репортажами с заброшенных объектов. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В России отменили врачебную тайну для подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Теперь врач, психолог или работник медицинской службы обязан предоставить всю информацию о подростке его родителям.

Актер Никита Ефремов признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. По его словам, во время съемок в детском фильме (его название артист не уточнил) к нему приставал взрослый мужчина.

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария сравнила себя с сыном Александра Лукашенко. Она попросила разграничивать поступки родителей и жизнь их детей.

Художники из команды Spektr создали памятник, посвященный трагедии «Курска». Они написали водоотталкивающими красками название подлодки, которое проступает под дождем.

Монеточка анонсировала выход нового альбома этой осенью. Песни с него она исполнит на двух концертах — в Москве и Петербурге — в начале ноября.

Главные клипы прошедших суток: «Model Village» от британской панк-группы Idles и «Say It Again» от певицы Griff также из Великобритании.

В сети появился первый трейлер фильма «Северный ветер». Автор сценария, режиссер и исполнительница главной роли — Рената Литвинова.

C 13 сентября Политехнический музей запустит осенний семестр «Университета детей». Студенты узнают о вечном двигателе, проблеме мигрантов и научной этике. Занятия пройдут в онлайн-формате, поэтому присоединиться к ним смогут дети из любого региона России.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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