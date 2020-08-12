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Disney переименовал студию 20th Century Fox. Теперь в ее названии нет ни Fox, ни Century

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37

Disney положила конец одному из самых известных брендов в индустрии кино — 20th Century Fox. Компания, основанная Уолтом Диснеем, переименовала студию в 20th Television, пишет Би-би-си.

Изменению подвергся и логотип легендарной студии. С него также убрали слова Fox и Century. Если исчезновение первого слова объясняется желанием избавиться от ассоциаций с медиаимперией Руперта Мердока Fox News, то причины пропажи второго слова неизвестны. В январе студию планировали переименовать в 20th Century Studios.

Поменялись названия и других телестудий, принадлежащих Disney: ABC Studios и ABC Signature Studios превратились в объединенную ABC Signature, а Fox 21 Television Studios стала Touchstone Television.

Disney завершила сделку по покупке большей части активов 21st Century Fox в марте прошлого года. Это стоило компании 71,3 млрд долларов. К моменту продажи студия, основанная в 1935 году, выпустила множество известных фильмов — «Титаник», «Аватар», «Один дома», «Крепкий орешек», «Люди Икс» и так далее — и была одной из крупнейших во всем мире.

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