Disney переименовал студию 20th Century Fox. Теперь в ее названии нет ни Fox, ни Century

Изменению подвергся и логотип легендарной студии. С него также убрали слова Fox и Century. Если исчезновение первого слова объясняется желанием избавиться от ассоциаций с медиаимперией Руперта Мердока Fox News , то причины пропажи второго слова неизвестны. В январе студию планировали переименовать в 20th Century Studios.

Поменялись названия и других телестудий, принадлежащих Disney: ABC Studios и ABC Signature Studios превратились в объединенную ABC Signature, а Fox 21 Television Studios стала Touchstone Television.

Disney завершила сделку по покупке большей части активов 21st Century Fox в марте прошлого года. Это стоило компании 71,3 млрд долларов. К моменту продажи студия, основанная в 1935 году, выпустила множество известных фильмов — «Титаник», «Аватар», «Один дома», «Крепкий орешек», «Люди Икс» и так далее — и была одной из крупнейших во всем мире.