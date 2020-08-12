Американский сайт о кино Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг лучших сиквелов всех времен. В него вошли 100 фильмов.

Лидером рейтинга стала вторая часть картины «Приключения Паддингтона», снятая в 2017 году Полом Кингом. Критики назвали фильм «милым добродушным продолжением с очаровательными визуальными эффектами», подходящим для просмотра зрителями всех возрастов.

Второе место в списке занял мультфильм «История игрушек-2». Третья часть франшизы оказалась на пятом месте, а четвертая — на девятом. Ни одна другая анимационная картина в топ-10 не попали.

Третьим в рейтинге оказался фильм Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: Красный». Кроме него, в десятку лучших также попали шпионский боевик про Джеймса Бонда «Голдфингер», последняя часть любовной трилогии Ричарда Линклейтера «Перед полуночью», классика хоррора «Невеста Франкенштейна» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Ранее кинокритики Германии и Австрии назвали лучшие фильмы первой половины 2020 года. Свои итоги кинополугодия также подвела «Афиша Daily».