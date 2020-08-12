Благотворители открыли сбор средств на операции для тяжелобольных бездомных животных

Фонд «Нужна помощь» запустил сбор средств для подмосковного центра «Юна», в котором проводят операции тяжелобольным бездомным животным. Об этом пишут «Такие дела».

Для центра планируется собрать 2 688 000 рублей. Они пойдут на расходные материалы и препараты, необходимые для операций, а также на лабораторные исследования и анализы для каждого животного.

Сейчас в «Юне» содержатся более 300 кошек и собак. Они получили травмы после наезда автомобиля или из‑за жестокости человека. Почти половина питомцев нуждается в сложных хирургических операциях.

За неделю в «Юне» проводят от 6 до 16 операций, два дня в неделю отводят под самые тяжелые случаи. Сотрудники центра не только оперируют животных, но и помогают им восстановиться, а затем ищут новый дом.

«Юна» — первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. За два года существования он помог найти новых хозяев более чем для тысячи кошек и собак.