Премьер Японии прочитал две идентичные речи в Хиросиме и в Нагасаки. Это оскорбило посетителей

Премьер-министр Синдзо Абэ произнес в этом году идентичные речи на церемониях памяти жертв атомных бомбордировок и в Хиросиме, и в Нагасаки. На это обратили внимание местные жители, которые обвинили его в неуважении, пишет RTVI.

Также посетители церемоний заметили, что с каждым годом речи премьера становятся все более и более похожими. Так, в 2018 году они совпадали на 62%, в 2019 на 77%, а в этом году на 83%.

Кроме того, речи премьера всегда имеют одинаковую структуру. Сначала Абэ выражает свои соболезнования, затем говорит о необходимости не допускать такие трагедии, а в конце заявляет, что нужно передавать память о трагедии следующим поколениям.

«Одно и то же каждый год. Он просто заменил слово «Хиросима» на «Нагасаки». Он смотрит свысока на выживших после взрыва атомной бомбы», — заявил глава совета по связям с выжившими в бомбардировках Коичи Кавано.

Жители остались недовольны и тем, что Абэ не посетил Музей атомной бомбы в Нагасаки, о чем его просили еще в прошлом году. Посетители церемоний очень надеются, что смогут убедить Абэ выступить за ядерное разоружение.

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки произошли 6 и 9 августа 1945 года. Это были первые в истории случаи применения ядерного оружия. Атаку совершили Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Недавно на русском языке впервые вышла вышла книга «Хиросима» Джона Херси, которая посвящена событиям в одном из городов во время трагедии.