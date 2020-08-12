«Не вешайте грехи родителей на детей»: дочь Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария сравнила себя с сыном Александра Лукашенко и попросила разграничивать поступки родителей и жизнь их детей. Об этом она написала в твиттере.

Ее твит стал ответом на вопрос пользователя под ником Квирбейт. Он интересовался, что чувствует сын Лукашенко по поводу того, что его «отец и есть настоящий враг народа».

Анна Мария Ефремова ответила пользователю: «Не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни. Вы не знаете о том, как он относится к отцу».

Потом она добавила, что отцы, подобные Лукашенко, не прислушиваются к мыслям своих детей, а их дети не способны повлиять на решения родителей.

После смертельной аварии, которую устроил Михаил Ефремов, Анна Мария сказала, что «ничего нового» не произошло, а ее отец «не маленький и разберется». Когда девушка узнала, что водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер, она заявила, что разочарована в отце и не намерена его оправдывать. Тем не менее на нее посыпались угрозы и оскорбления в социальных сетях. Девушке даже пришлось пожаловаться в службу поддержки твиттера.

Анна Мария Ефремова относит себя к небинарным персонам. Это значит, что она не придерживается ни традиционно феминной, ни традиционно маскулинной модели поведения. По отношению к себе она использует, как местоимение «она», так и «он».