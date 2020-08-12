перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Epsilon/Getty Images «Мне стыдно носить ваш орден»: Владимир Спиваков отказался от ордена, выданного ему Лукашенко
«Мне стыдно носить ваш орден»: Владимир Спиваков отказался от ордена, выданного ему Лукашенко 17:40
Политехнический музей запустит новый семестр «Университета детей» в сентябре 17:24
«Не вешайте грехи родителей на детей»: дочь Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко 17:13
Художники создали памятник, посвященный трагедии «Курска». Он проступает под дождем 16:21
В Польше провели урок английского в игре Half-Life: Alyx 16:04
Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов 15:51
Radu Marcusu/Unsplash Московские библиотеки бесплатно отдают списанные книги. Успейте забрать Хармса и Мандельштама!
Московские библиотеки бесплатно отдают списанные книги. Успейте забрать Хармса и Мандельштама! 15:30
Актер Никита Ефремов признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны мужчины 15:27
МВД Беларуси сообщило, что к протестующим применили огнестрельное оружие. Затем пост отредактировали 14:43
Вечный матриархат и ожидание любви в трейлере фильма «Северный ветер». Режиссер — Рената Литвинова 14:31
Парень за время карантина заработал 100 тыс. долларов, занимаясь сексом с пожилыми женщинами 13:57
Никита Телиженко/Facebook Спецкор Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении белорусскими силовиками
Спецкор Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении белорусскими силовиками 13:28
В России отменили врачебную тайну для подростков 12:50
Суд в Москве арестовал блогера Андрея Пыжа по делу о гостайне. Ему грозит до 8 лет колонии 12:13
Xiaomi представила первый прозрачный телевизор для массового производства 11:45
Дизайн-студия Sila Sveta подала на Дрейка в суд. Тот недоплатил ей 108 тыс. долларов Обновлено в 11:26
«Википедия» Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров
Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров 10:51
Свыше 900 тыс. человек заразились коронавирусом в России 10:45
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель 10:31
Личные данные сотрудников белорусского ОМОН попали в телеграм 10:12
Отключить рекламу

Политехнический музей запустит новый семестр «Университета детей» в сентябре

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:24

Политехнический музей с 13 сентября запустит осенний семестр «Университета детей». Благодаря онлайн-формату, присоединиться к нему смогу дети из любого региона России.

Абонементы можно купить уже сейчас на сайте «Политеха». Образовательный проект музея принимает студентов любого уровня подготовки, отмечают организаторы, главное требование — любопытство и жажда познания.

В осеннем семестре 2020 года студенты «Университета детей» узнают:
— откуда берутся мысли и когда сделают вечный двигатель;
— кто такие мигранты и почему айфон столько стоит;
— нужно ли спасать нашу планету и зачем ученым нужна этика.

Также под руководством настоящих ученых они разработают проекты в области урбанистики, нейромаркетинга и генетики, отмечают организаторы.

«Теперь благодаря основному онлайн-формату нашим студентом может стать ребенок как в любом регионе России, так и за ее пределами. А еще теперь можно варьировать формат участия —появилась возможность знакомства с проектом в виде абонементов на тематические блоки из трех занятий», — рассказала исполнительный продюсер «Университета детей» Оксана Здобникова.

«Университет детей» — это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет, где детям предлагают не слушать лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг. Темой каждого занятия становится один детский вопрос, на который помогают ответить ученые разных специальностей.

«Дети выдвигают гипотезы, ставят эксперименты, ведут наблюдения, дискутируют и задаются новыми вопросами. Здесь нет экзаменов, детей не делят на гуманитариев и технарей, а формат занятий очень разнообразен: участники работают самостоятельно и в группах, готовят проекты, участвуют в экспериментах и обсуждениях», — рассказывают сами организаторы о проекте.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить