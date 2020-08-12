Политехнический музей запустит новый семестр «Университета детей» в сентябре

Политехнический музей с 13 сентября запустит осенний семестр «Университета детей». Благодаря онлайн-формату, присоединиться к нему смогу дети из любого региона России.

Абонементы можно купить уже сейчас на сайте «Политеха». Образовательный проект музея принимает студентов любого уровня подготовки, отмечают организаторы, главное требование — любопытство и жажда познания.

В осеннем семестре 2020 года студенты «Университета детей» узнают:

— откуда берутся мысли и когда сделают вечный двигатель;

— кто такие мигранты и почему айфон столько стоит;

— нужно ли спасать нашу планету и зачем ученым нужна этика.

Также под руководством настоящих ученых они разработают проекты в области урбанистики, нейромаркетинга и генетики, отмечают организаторы.

«Теперь благодаря основному онлайн-формату нашим студентом может стать ребенок как в любом регионе России, так и за ее пределами. А еще теперь можно варьировать формат участия —появилась возможность знакомства с проектом в виде абонементов на тематические блоки из трех занятий», — рассказала исполнительный продюсер «Университета детей» Оксана Здобникова.

«Университет детей» — это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет, где детям предлагают не слушать лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг. Темой каждого занятия становится один детский вопрос, на который помогают ответить ученые разных специальностей.

«Дети выдвигают гипотезы, ставят эксперименты, ведут наблюдения, дискутируют и задаются новыми вопросами. Здесь нет экзаменов, детей не делят на гуманитариев и технарей, а формат занятий очень разнообразен: участники работают самостоятельно и в группах, готовят проекты, участвуют в экспериментах и обсуждениях», — рассказывают сами организаторы о проекте.