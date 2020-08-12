В Польше провели урок английского в игре Half-Life: Alyx

С помощью игры учителя хотели расширить словарный запас учеников на английском языке. Также они использовали встроенные в игру маркеры, чтобы писать слова на окнах и стенах дома.

«Мы решили использовать VR на уроках, потому что это выглядело как хорошая возможность попробовать что‑то новое и вовлечь учеников в онлайн-обучение», — рассказала Upload VR одна из учителей Катаржина Сут. Она добавила, что таким образом школа хотела поднять дух учеников и вывести их из дискомфортной ситуации, в которой все оказались из‑за пандемии и изоляции.

Сут рассказала, что в школе планируют продолжить практику VR-уроков и после пандемии. По ее словам, с сентября в учебном заведении постараются проводить как минимум один VR-урок в неделю для всех учеников. Но все зависит от ситуации вокруг, добавила она.

«Афиша Daily» писала о том, как изменилось образование из‑за пандемии. Саму Half-Life Alyx уже использовали для проведения уроков, к примеру, по геометрии. Подробнее об игре «Афиша Daily» рассказывала здесь. Также мы делали подборку с самыми странными и интересными находками из Half-Life Alyx.