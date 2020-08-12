Художники создали памятник, посвященный трагедии «Курска». Он проступает под дождем

«Этот памятник можно увидеть только во время дождя. Стена намокает и проявляется надпись «Курск», не поддающаяся воздействию влаги. Перед зрителем работа, где вода окружает кусочек сухого пространства. Как подводную лодку», — заявляют художники из Spektr.

Акция проходит уже четвертый год подряд. Художники нарисовали водоотталкивающими красками слово «Курск» на опорной стене реки Исеть в центре Екатеринбурга.

Художники команды Spektr создали невидимый памятник, приуроченный к годовщине катастрофы на подводной лодке «Курск» и посвященный трагедии. Об этом « Афише Daily » рассказали представители команды.

Трагедия на подводной лодке «Курск» произошла 12 августа 2000 года. В результате двух взрывов, произошедших на борту, погиб весь экипаж подлодки. Часть команды, однако, еще несколько дней оставалась в специальном «отсеке живучести» и подавала сигнал SOS, но моряков так и не спасли.

Катастрофа, произошедшая на подводной лодке — одна из тем спецпроекта «Афиши Daily» о «Русском августе», самом страшном месяце в году. Как культура реагировала на трагедию «Курска», читайте в нашем материале.