Московские библиотеки бесплатно отдают списанные книги. Успейте забрать Хармса и Мандельштама!

В Москве началась акция «Списанные книги», в рамках которой жители города могут бесплатно забрать свыше 162 тысяч книг (на момент написания заметки в каталоге оставалось всего 83 тыс. книг. — Прим. ред.).

Выбрать понравившиеся книги можно на сайте библиотек Москвы. Для москвичей доступен обширный каталог разнообразной списанной литературы — от художественных произведений известных авторов и научных исследований до практических пособий по эксплуатации Windows.

Например, в перечне книг на сайте можно найти поэтические сборники «Я лиру посвятил народу своему» Николая Некрасова и «Полон музыки, музы и муки…» Осипа Мандельштама, «12 поваров» Даниила Хармса.

Есть также литературные исследования, посвященные произведениям классиков русской литературы: творчеству Юрия Олеши, «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева, «Хаджи Мурату» Льва Толстого, роману «Чапаев» Дмитрия Фурманова.

Акция — результат совместного решения столичных библиотек и московского Департамента культуры, в результате которого списанные на утилизацию книги получили право на вторую жизнь.

«Ежегодно библиотеки проводят ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений — в читальнях появляются переиздания классиков, литературные новинки, современная научно-популярная литература и многое другое. Ранее книги, которые исключались из библиотечного фонда, списывались и утилизировались», — говорится на сайте московских библиотек.

Для того чтобы получить понравившиеся книги, необходимо зарегистрироваться на сайте и забронировать нужные произведения. Бронь действует в течение трех дней.