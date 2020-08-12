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Парень за время карантина заработал 100 тыс. долларов, занимаясь сексом с пожилыми женщинами

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:57

20-летний парень из американского города Хэмптонс за время карантина с апреля заработал около 100 тыс. долларов, занимаясь сексом с пожилыми женщинами. Об этом рассказала пользовательница твиттера Джейми Примак.

По словам женщины, ее подруга со своим мужем живет в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк. На время карантина ее 20-летний сын решил переехать обратно к родителям. Когда она убиралась в его комнате, женщина нашла 100 тыс. долларов наличными.

Сначала родители подумали, что он либо украл их, либо заработал, продавая наркотики. Когда отец надавил на сына, пригрозив, что отнесет деньги в полицию, парень признался, как у него оказалась такая крупная сумма.

В начале апреля он разговорился с богатой пожилой женщиной в местном магазине о том, что у него отрицательный тест на коронавирус. Она спросила у него, не хочет ли он заработать денег: ей и ее подругам нужна была помощь молодого человека с отрицательным тестом на коронавирус. Как выяснилось, их интересовал секс с ним. За это они платили по 5000 долларов за раз.

Мать оказалась недовольна: она сказала, что они никогда не будут снова обсуждать это, а деньги вернула женщинам. История стала очень популярной в твиттере, набрала больше 40 тыс. лайков и 14 тыс. репостов.

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