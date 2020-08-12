перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МВД Беларуси сообщило, что к протестующим применили огнестрельное оружие. Затем пост отредактировали 14:43
Вечный матриархат и ожидание любви в трейлере фильма «Северный ветер». Режиссер — Рената Литвинова 14:31
Парень за время карантина заработал 100 тыс. долларов, занимаясь сексом с пожилыми женщинами 13:57
Никита Телиженко/Facebook Спецкор Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении белорусскими силовиками
Спецкор Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении белорусскими силовиками 13:28
В России отменили врачебную тайну для подростков 12:50
Суд в Москве арестовал блогера Андрея Пыжа по делу о гостайне. Ему грозит до 8 лет колонии 12:13
Xiaomi представила первый прозрачный телевизор для массового производства 11:45
Дизайн-студия Sila Sveta подала на Дрейка в суд. Тот недоплатил ей 108 тыс. долларов Обновлено в 11:26
«Википедия» Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров
Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров 10:51
Свыше 900 тыс. человек заразились коронавирусом в России 10:45
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель 10:31
Личные данные сотрудников белорусского ОМОН попали в телеграм 10:12
«Википедия» В Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка к 140-летию Александра Блока
В Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка к 140-летию Александра Блока 9:38
Торговля, транспорт, услуги: Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнений 8:49
В Минске напали на съемочную группу Би-би-си 3:38
Певица Монеточка анонсировала концерты в Москве и Петербурге. На них она представит новый альбом 2:10
«ВКонтакте» запустила приложение для заказа еды 1:44
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам
Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам 0:35
Евросоюз дал оценку выборам в Беларуси и пригрозил санкциями Вчера в 23:48
Увлекательная жизнь безумного города в анимационном клипе «Model Village» от Idles Вчера в 23:44
Отключить рекламу

В России отменили врачебную тайну для подростков

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:50

В России 11 августа вступили в силу поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым родители или опекуны имеют право получить информацию о здоровье подростка без его согласия. Текст документа доступен на Официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на подростков в возрасте от 15 до 17 лет включительно. Теперь врач, психолог или работник медицинской службы обязан предоставить всю информацию о подростке его родителям.

По мнению авторов поправок, представленном в пояснительной записке, законопроект поможет родителям «полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей». Также авторы поправок говорят о том, что родители зачастую остаются не в курсе беременности подростков, их вредных привычек, ссадин из‑за конфликтов в школе, венерических заболеваний и психологических проблем, потому что подростки стараются скрывать подобную информацию.

Однако, уточняют авторы инициативы, это способны выявить медицинские работники во время приема больного юного пациента и при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 15-, 16- и 17-летнем возрасте».

С другой стороны, как сообщает «Медиазона», после принятия закона в третьем чтении хештег #ВернитеВрачебнуюТайну возглавил топ трендов российского твиттера. Против закона выступило большое количество подростков и активистов.

«Закон исходит из странной логики, что родитель — априори хороший и на стороне подростка, а это далеко от реальности. Если ребенок хочет что‑то рассказать родителям — он рассказывает. Если он не хочет этого делать — наверное, у него есть на это какие‑то веские причины. Буквы на бумаге не устранят недоверие в семье, которое формировалось годами. Теперь же получается, что у каждого ребенка в 14 лет уже есть свой паспорт, но при этом нет права распоряжаться информацией о самом себе. Таким образом, ребенок перестает быть самостоятельным субъектом и обретает еще большую зависимость от родителей», — рассказал «Медиазоне» психиатр из Петрозаводска Виктор Лебедев.

Врач также отметил, что многие подростки теперь совсем не будут обращаться к медработникам за помощью, а сами медработники в то же время получат лишнюю нагрузку: теперь им придется общаться с родителями подростков и отчитываться перед ними. Также у них может появиться страх работы с подростками, так как они будут вынуждены брать на себя лишнюю ответственность.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Люди
Виктор Лебедев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить