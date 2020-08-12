В России отменили врачебную тайну для подростков

В России 11 августа вступили в силу поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым родители или опекуны имеют право получить информацию о здоровье подростка без его согласия. Текст документа доступен на Официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на подростков в возрасте от 15 до 17 лет включительно. Теперь врач, психолог или работник медицинской службы обязан предоставить всю информацию о подростке его родителям.

По мнению авторов поправок, представленном в пояснительной записке, законопроект поможет родителям «полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей». Также авторы поправок говорят о том, что родители зачастую остаются не в курсе беременности подростков, их вредных привычек, ссадин из‑за конфликтов в школе, венерических заболеваний и психологических проблем, потому что подростки стараются скрывать подобную информацию.

Однако, уточняют авторы инициативы, это способны выявить медицинские работники во время приема больного юного пациента и при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 15-, 16- и 17-летнем возрасте».

С другой стороны, как сообщает «Медиазона», после принятия закона в третьем чтении хештег #ВернитеВрачебнуюТайну возглавил топ трендов российского твиттера. Против закона выступило большое количество подростков и активистов.

«Закон исходит из странной логики, что родитель — априори хороший и на стороне подростка, а это далеко от реальности. Если ребенок хочет что‑то рассказать родителям — он рассказывает. Если он не хочет этого делать — наверное, у него есть на это какие‑то веские причины. Буквы на бумаге не устранят недоверие в семье, которое формировалось годами. Теперь же получается, что у каждого ребенка в 14 лет уже есть свой паспорт, но при этом нет права распоряжаться информацией о самом себе. Таким образом, ребенок перестает быть самостоятельным субъектом и обретает еще большую зависимость от родителей», — рассказал «Медиазоне» психиатр из Петрозаводска Виктор Лебедев.

Врач также отметил, что многие подростки теперь совсем не будут обращаться к медработникам за помощью, а сами медработники в то же время получат лишнюю нагрузку: теперь им придется общаться с родителями подростков и отчитываться перед ними. Также у них может появиться страх работы с подростками, так как они будут вынуждены брать на себя лишнюю ответственность.