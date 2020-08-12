Xiaomi представила первый прозрачный телевизор для массового производства

Компания Xiaomi представила Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition — первый прозрачный телевизор, который будет запущен в массовое производство. Об этом сообщает Hypebeast.

Размер экрана у телевизора — 55 дюймов, а толщина — 5,7 см. Прозрачный OLED-экран имеет высокую частоту изображения — 120 Гц, глубина цвета у него — 10 бит.

Mi TV LUX Transparent Edition работает на настраиваемом интерфейсе MIUI, предназначенном для управления визуальными функциями, встроенными в телевизор. Он также оснащен специальным чипом, который позволяет телевизору самостоятельно улучшать качество ярких изображений.