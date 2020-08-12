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Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:31

Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

Производство препарата будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первые партии вакцины от коронавируса направят медработникам, а вакцинация, как это и указывалось раньше, будет добровольной.

О том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, сообщил вчера президент страны Владимир Путин. Он рассказал, что прививку уже сделала одна из его дочерей, а также выразил надежду, что впоследствии в мире появится много вакцин от коронавируса.

Тогда же сообщалось, что в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января. Министр здравоохранения Мурашко добавил, что испытания показали высокую эффективность и безопасность вакцины. Препарат, по его словам, будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм», а Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом.

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