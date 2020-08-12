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В Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка к 140-летию Александра Блока

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:38

В московском Доме-музее Марины Цветаевой с 21 августа начнется выставка «Имя твое — пять букв…» к 140-летию со дня рождения поэта Александра Блока. Об этом говорится на сайте музея.

Выставка будет открыта до 8 ноября 2020 года. Экспозиция представит предметы из фондов Дома-музея Цветаевой, Государственного музея истории российской литературы имени Даля, Государственного исторического музея, Российского национального музея музыки и Российского государственного архива литературы и искусства. В рамках мероприятия будут проводиться кураторские экскурсии.

«На выставке с помощью предметов-символов создается «лабиринт» души Блока, состоящий из оппозиций, раскрывающих ту или иную личностную черту поэта, — «великий свет» или «злую тьму», — говорится в сообщении музея.

Выставку решили провести в доме-музее поэтессы в Борисоглебском переулке, потому что именно здесь Цветаева когда‑то написала «Стихи к Блоку». Тетрадь Цветаевой с этими стихами также будет представлена на экспозиции, наряду с прижизненными изданиями обоих поэтов.

При этом сотрудники музея напоминают, что Блок и Цветаева лично знакомы не были. Поэтесса видела Блока два раза на его поэтических вечерах и слушала стихи в его авторском прочтении. В музее добавили, что она тем не менее «обожествляла» Блока, называла его «вседержитель моей души», «нежный призрак», «рыцарь без укоризны».

«Мемориальная квартира поэта на время работы выставки приобретет новые смыслы, рассказывая историю рождения цветаевского мифа о Блоке», — отмечают организаторы.

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