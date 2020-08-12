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«ВКонтакте» запустила приложение для заказа еды

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:44

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мини-приложение для заказа продуктов и готовых блюд «Еда ВКонтакте». Сервис работает в сотрудничестве с Delivery Club, сообщил Rusbase.

Пользователи приложения могут выбрать блюда по категориям «Суши», «Пицца», «Бургеры», «Фастфуд», «Шашлыки», «Азиатская кухня», «Пироги», «Десерты», «Здоровая еда», «Мясо и рыба».

К сервису подключено свыше 24 тыс. заведений в более чем 200 городах России. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов пользователи могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса — из магазинов «Вкусвилл», «Быстроном», «Верный» или сервиса «Самокат».

В конце июля «ВКонтакте» открыла дом для блогеров, с его помощью соцсеть намерена продвигать свой новый сервис — «Клипы».

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