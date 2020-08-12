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Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:35

Журналист Юрий Дудь обратился в своем телеграм-канале к белорусским силовикам. Он призвал их не подчиняться приказам и не выступать против своего народа.

Дудь отметил, что долгое время не высказывался, потому что живет не в Беларуси. «Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям», — сказал он.

Журналист выступил против насилия по отношению к гражданам на улицах, против удержания в здании ЦИК Светланы Тихановской и против задержания российских журналистов, с которыми не было связи почти двое суток.

«По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что‑то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то ***** надо слать такое начальство», — написал Дудь.

По мнению журналиста, политическая перспектива Александра Лукашенко и всех его соратников — «ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран». «Точно ли из‑за не самого честного, не самого профессионального и — теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?» — спрашивает он.

«Мое уважение и поклон всем людям, которые побороли свой страх и заявили об этом. Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола», — подытожил Дудь.

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