Евросоюз дал оценку выборам в Беларуси и пригрозил санкциями

Евросоюз дал оценку выборам в Беларуси: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «выборы не были ни свободными, ни справедливыми», сообщают «РИА Новости».

Избирательный процесс в Беларуси, по мнению Евросоюза, «не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ».

Аналогичного мнения придерживается и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен. В своем твиттере она написала, что «государственное насилие и подавление свобод и прав недопустимы».

«ЕС проведет обзор отношений с Беларусью и примет меры против виновных», — написала она.

В официальном заявлении ЕС также отмечает, что власти Беларуси применили «непропорциональное и неприемлемое насилие» в ходе протестов, из‑за чего один человек погиб и «многие получили ранения».

«Тысячи людей были задержаны, а репрессии против свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилились. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», — говорится в заявлении.

Как отмечают в ЕС, «без прогресса в сфере прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут стать только хуже».