Послушайте милый сингл об улитках «Snail» от Бэни

Новозеландская инди-поп певица Бэни выпустила мультяшное лирик-видео на свой очаровательный летний сингл «Snail».

«Делать на карантине было особо нечего, поэтому я много времени проводила в саду в поисках улиток и размышлениях, как они живут своими маленькими жизнями и остаются свободными. Я просто представила, что если бы сама была улиткой и выходила гулять во время дождя», — рассказала о песне сама Бэни.