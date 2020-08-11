«Восстание масс» и «Как изменить жизнь за 4 недели»: что читали в Беларуси этим летом

Самыми популярными книгами у жителей Беларуси этим летом оказались «Восстание масс» философа Хосе Ортега-и-Гассета и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспензы, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу компании «ЛитРес».

Интерес к «Восстанию масс» вырос в 104 раза по сравнению с весной,а больше всего копий книги белорусы приобрели 24 июня (как раз когда в России проходил Парад победы).

В десятку самых продаваемых в Беларуси книг также попали «Просто Маса» Бориса Акунина, «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари, «Подсознание может все!» Джона Кехо и антиутопия «1984» Джоржа Оруэлла.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, заведены десятки уголовных дел, более 3000 человек задержаны. Во вторую ночь протестов к разгону демонстрантов присоединились военные.

На выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.