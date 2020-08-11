«Макдоналдс» подаст в суд на бывшего гендиректора. Его обвиняют в сексе с подчиненными

Компания «Макдоналдс» подаст в суд на Стива Истербрука, работавшего там генеральным директором до ноября 2019 года. Об этом сообщает The New York Times.

Компания требует вернуть бонусы и компенсацию после увольнения — «золотой парашют», размер которого составил 42 млн долларов. Причиной иска стал анонимный донос одного из работников о сексуальных связях Истербрука с подчиненными.

Изначально он смог убедить совет директоров, что у него не было полноценных сексуальных отношений с сотрудницами — только текстовые и видеосообщения.

После доноса компания провела расследование и узнала как минимум о трех случаях интимной связи Истербрука с коллегами. Одной он даже выписал опцион на несколько сотен тысяч долларов. Также он пересылал полуобнаженные фото сотрудниц с рабочего аккаунта на личный.

Истербрука уволили в ноябре 2019 года из‑за служебного романа, который нарушил его контракт с «Макдоналдсом». После этого экс-гендиректору выплатили шесть месячных зарплат.