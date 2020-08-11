перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Котельную ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут. На ее месте построят два небоскреба 17:00
В Индонезии вулкан уже три дня выбрасывает столбы пепла высотой несколько километров 16:21
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда в Боткинскую больницу. У актера инсульт Обновлено в 16:16
Bookmate выпустил «Важные вещи» Елены Макеенко — путеводитель по современной русской прозе 16:13
Белорусская оппозиция создаст «комитет государственного спасения». В него позовут Тихановскую 16:06
Филипп Киркоров сыграет сказочного героя в «Последнем богатыре-3» 15:37
Трансгендерную женщину из Пензы поместили в мужское отделение психдиспансера 15:28
«Народ Беларуси сделал свой выбор»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам Обновлено в 14:43
Wikipedia Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина 14:21
В Минске пропали спецкор Znak.com и координаторы «Открытой России» 14:20
Сергей Шнуров снял фильм про митинги в Хабаровске. «Афиша Daily» публикует его отрывок 13:50
Телеграм-канал о протестах в Беларуси набрал 1 млн подписчиков. Пару дней назад их было 300 тыс. 13:12
David Clode/Unsplash Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан»
Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан» 12:59
Роскомнадзор хочет удалять данные россиян с иностранных сайтов 12:44
Риелторы узнали, в каких районах Москвы дешевле всего арендовать квартиру 12:36
Путин: в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса 11:42
Вышел новый трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек» о поисках ангарского маньяка 11:19
Философский факультет РГГУ Умер философ Валерий Подорога
Умер философ Валерий Подорога 11:18
В России за сутки выявили менее 5000 случаев заражения коронавирусом 10:48
Светлана Тихановская покинула Беларусь Обновлено в 10:42
Отключить рекламу

Bookmate выпустил «Важные вещи» Елены Макеенко — путеводитель по современной русской прозе

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:13

Сервис онлайн-чтения Bookmate выпустил книгу журналистки и литературного критика Елены Макеенко «Важные вещи. Путеводитель по новейшей русской прозе» — спустя год после того, как она ушла из жизни.

Книга, которая носит такое же название, что и телеграм-канал журналистки, включает в себя исследование важнейших текстов новейшей русской прозы. «Это сборник критических текстов Лены разных лет, дань ее памяти и попытка хотя бы отчасти заполнить образовавшуюся после ее ухода пустоту», — говорится в аннотации на Bookmate.

Обложка «Важных вещей»
Обложка «Важных вещей»
© Bookmate

Макеенко не стало 11 августа 2019 года. Ей было 32 года, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. «Открывшая современной русской литературе Алексея Сальникова и Наталию Мещанинову, Макеенко обладала, по словам Юрия Сапрыкина, редким и удивительным талантом «дать все понять про книгу одной необидной фразой», — уточняется в описании к «Важным вещам».

Макеенко сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Она вела обзор современной русской прозы на сайте «Горький» и была соосновательницей сибирского интернет-журнала Siburbia.

В годовщину смерти «Афиша Daily» вспоминает Макеенко — одну из самых важных людей в литературной критике последних лет. Ее материал о том, как устроены романы Михаила Шишкина, можно прочитать здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить