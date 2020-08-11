Сервис онлайн-чтения Bookmate выпустил книгу журналистки и литературного критика Елены Макеенко «Важные вещи. Путеводитель по новейшей русской прозе» — спустя год после того, как она ушла из жизни.
Книга, которая носит такое же название, что и телеграм-канал журналистки, включает в себя исследование важнейших текстов новейшей русской прозы. «Это сборник критических текстов Лены разных лет, дань ее памяти и попытка хотя бы отчасти заполнить образовавшуюся после ее ухода пустоту», — говорится в аннотации на Bookmate.
Макеенко не стало 11 августа 2019 года. Ей было 32 года, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. «Открывшая современной русской литературе Алексея Сальникова и Наталию Мещанинову, Макеенко обладала, по словам Юрия Сапрыкина, редким и удивительным талантом «дать все понять про книгу одной необидной фразой», — уточняется в описании к «Важным вещам».
Макеенко сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Она вела обзор современной русской прозы на сайте «Горький» и была соосновательницей сибирского интернет-журнала Siburbia.
В годовщину смерти «Афиша Daily» вспоминает Макеенко — одну из самых важных людей в литературной критике последних лет. Ее материал о том, как устроены романы Михаила Шишкина, можно прочитать здесь.