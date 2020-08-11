Сервис онлайн-чтения Bookmate выпустил книгу журналистки и литературного критика Елены Макеенко «Важные вещи. Путеводитель по новейшей русской прозе» — спустя год после того, как она ушла из жизни.

Книга, которая носит такое же название, что и телеграм-канал журналистки, включает в себя исследование важнейших текстов новейшей русской прозы. «Это сборник критических текстов Лены разных лет, дань ее памяти и попытка хотя бы отчасти заполнить образовавшуюся после ее ухода пустоту», — говорится в аннотации на Bookmate.