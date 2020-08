Моррисси попросил своих фанатов молиться за жизнь его тяжелобольной матери

Моррисси, легендарный музыкант и экс-фронтмен группы The Smiths, попросил своих фанатов молиться за здоровье его тяжелобольной матери Элизабет Энн Дуайер. Просьба появилась на его официальном сайте.

«Особенно я прошу молиться за Элизабет моих друзей из Чили, Мексики, Италии, Перу, Парагвая, Бразилии, США, Эквадора, Израиля и Ирландии. Она — все, что у меня есть, и наши коллективные мольбы могут вдруг пробудить уснувших богов. Она — это я, и без ее «vahaan koee kal hal»… нет будущего. О большем я не прошу… А просить уже больше и не о чем», — написал Моррисси, подписавшись своим полным именем: Стивен Патрик Фрэнсис Моррисси. Он также признался, что его мать — единственное, что радует его в жизни.

Как пишет издание Irish Mirror, именно Элизабет Дуайер воспитала в Моррисси любовь к книгам (она работала в библиотеке), всегда поддерживала его увлечение музыкой и часто посещала его концерты, даже в последние годы. Что с ней случилось, не уточняется, речь идет только о неназванном смертельном заболевании.

В марте Моррисси выпустил свой тринадцатый сольный альбом — «I Am Not a Dog on a Chain». «Лучшее, на что я способен», — описал музыкант свою новую пластинку. В 2020 году Моррисси должен был приехать с концертами в Россию, но из‑за пандемии коронавируса эти планы остаются под вопросом.