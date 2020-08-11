Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина

Режиссер Клим Шипенко планирует снять фильм-нуар о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шипенко, картина будет «абсолютно зрительским триллером» с одной стороны и погружением в сознание поэта с другой. «Планируется много аттракционов. Мы хотим создать эстетику белого нуара с помощью метели и зимнего Питера», — рассказал он.

Актера на роль самого Сергея Есенина пока не выбрали. В роли Айседоры Дункан режиссер видит иностранную актрису, например, Лив Тайлер. Шипенко добавил, что подробности гибели поэта в фильме раскрываться не будут, поэтому «зритель сам поймет для себя», как закончилась жизнь Есенина.

Создатели планируют потратить на фильм 250 млн рублей и получить в прокате около 350 млн. Они попросили у «Фонда Кино» 100 млн рублей на питчинге проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

В начале февраля комедия «Холоп» Клима Шипенко обошла по сборам спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым российским фильмом. Рецензию Максима Сухагузова на нее вы можете прочитать здесь. К премьере фильма «Текст» «Афиша Daily» поговорила с Климом Шипенко о его работе на картиной, схожестью с Ридли Скоттом и любимых режиссерах. Сейчас Шипенко работает над сериалом по книге Дмитрия Глуховского «Пост».