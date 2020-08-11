Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан»

Древние гигантские крокодилы дейнозухи, обитавшие на Земле миллионы лет назад, габаритами напоминали городской автобус, а их зубы были «размером с банан». Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование особенностей дейнозухов, опубликованное в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.

В исследовании, проведенном в 2018 году, но опубликованном сейчас, говорится, что дейнозухи, гигантские крокодилы, населявшие планету в меловой период и в длину достигавшие 10 метров, могли нападать на динозавров, подходивших к водопою, чтобы напиться. Ученые нашли следы их зубов на всем, в том числе на костях динозавров и черепашьих панцирях.

«До сих пор животное не было полностью изучено. Новые образцы, которые мы исследовали, показывают, что это был странного, даже чудовищного вида хищник с зубами размером с банан», — рассказал один из соавторов исследования доктор Адам Коссетт.

Авторы публикации также обнаружили, что дейнозухи исчезли до массового вымирания динозавров, однако, что именно с ними стало, пока неизвестно. Вымирание дейнозухов произошло от 82 до 75 млн лет назад, заявляет Коссетт.

«Дейнозух» по-гречески означает «ужасный крокодил», однако авторы исследования утверждают, что дейнозухи больше походили на аллигаторов. Впрочем, их морда дейнозуха была длинной и широкой, а на ее кончике было два загадочных отверстия, которые отличают дейнозухов как от аллигаторов, так и от крокодилов.

«Исследование показывает, что крокодилы — не «живые окаменелости», которые не изменились со времен динозавров. Они развивались так же динамично, как и любой другой вид», — заявил другой автор исследования доктор Кристофер Брочу.