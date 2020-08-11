Риэлторы узнали, в каких районах Москвы дешевле всего арендовать квартиру

Риелторы из «Инком-Недвижимости» подсчитали среднюю стоимость аренды квартир в разных районах Москвы и назвали самые дешевые места. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самым экономичным районом столицы стало Солнцево на западе города. Также дешево снять квартиру можно в Молжаниновском районе на севере и в Ново-Переделкино, которое, как и Солнцево, находится на западе.

В среднем, за однокомнатную квартиру в Москве приходится платить около 31 тыс. рублей в месяц. В Солнцево средняя цена составила чуть больше 24 тыс. рублей., в Молжаниновском — 25 тыс. рублей, а в Ново-Переделкино около 26 тыс. В «Инком-Недвижимости» отметили, что наибольшим спросом пользуются комнаты.

Там добавили, что спрос на рынок пока не восстановлен и проигрывает прошлогоднему показателю на 20%. Показатели в августе будут во многом зависеть от эпидемиологической обстановки, отмечают эксперты.