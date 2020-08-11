Костюм Брэндона Ли из «Ворона» продали за 25 тыс. долларов

Костюм, который носил Брэндон Ли в культовом фильме «Ворон», был продан на аукционе за 25 тыс. долларов (1,8 млн рублей). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Костюм состоит из черной футболки, кожаных штанов и тренчевого пальто. Брэндон Ли носил его в большинстве сцен фильма, в том числе во время своих последних съемок.