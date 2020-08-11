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Warner Media устроила массовые увольнения в DC Universe и DC Comics

Семён Гудошников
Сегодня в 9:49

Компания Warner Media устроила массовые сокращения, которые с особенной силой коснулись их стримингового сервиса DC Universe и отдела DC Comics. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди потерявших свои позиции в DC Comics — главный редактор Боб Харрис, старший вице-президент издательской стратегии и службы поддержки Хэнк Каналз, вице-президент маркетинга и креативных служб Джона Вейланд, исполнительный редактор, который занимался развитием The Black Label, выпускающим графические романы, Марк Дойл и многие другие.

По данным THR, Warner Media уволили около одной трети редакторов. Согласно источникам издания, большая часть работников стримингового сервиса DC Universe также была уволена. Издание связывает это с желанием Warner Media развивать свой новый сервис HBO Max, который стартовал в этом году не очень впечатляюще.

Стриминговый сервис DC Universe появился в сентябре 2018 года. На платформе была представлена большая коллекция фильмов и сериалов вселенной DC — «Готэм», «Люцифер», «Проповедник», «Флэш», — а также классические комиксы. В этом году большая часть коллекции была добавлена на HBO Max.

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