Создатели песни «Despaсito» выиграли суд об авторских правах

Создатели песни «Despacito», ставшей танцевальным хитом лета 2017 года, выиграли суд об авторских правах, сообщил NME.

Иск против авторов подал прошлым летом музыкант Ньютон Кортес, который в 2006 году написал сингл «Despasito». По мнению Кортеса, его песня легла в основу хита Луиса Фонси и Daddy Yankee: он нашел сходство в текстах, рифмах и, конечно, в самом названии композиции.

Кортес потребовал 20% от прибыли, которую получили авторы «Despacito», а также 50 тыс. долларов в качестве компенсации за несанкционированное использование авторского материала и еще 150 тыс. долларов за нанесенный ущерб.

Соавторы хита Daddy Yankee, Луис Фонси и Эрика Эндер вместе с звукозаписывающей компанией Universal подали встречный иск, который в итоге был удовлетворен. Суд не нашел значительного сходства двух песен и отклонил требования Кортеса.