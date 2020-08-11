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Создатели песни «Despaсito» выиграли суд об авторских правах

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:40

Создатели песни «Despacito», ставшей танцевальным хитом лета 2017 года, выиграли суд об авторских правах, сообщил NME.

Иск против авторов подал прошлым летом музыкант Ньютон Кортес, который в 2006 году написал сингл «Despasito». По мнению Кортеса, его песня легла в основу хита Луиса Фонси и Daddy Yankee: он нашел сходство в текстах, рифмах и, конечно, в самом названии композиции.

Кортес потребовал 20% от прибыли, которую получили авторы «Despacito», а также 50 тыс. долларов в качестве компенсации за несанкционированное использование авторского материала и еще 150 тыс. долларов за нанесенный ущерб.

Соавторы хита Daddy Yankee, Луис Фонси и Эрика Эндер вместе с звукозаписывающей компанией Universal подали встречный иск, который в итоге был удовлетворен. Суд не нашел значительного сходства двух песен и отклонил требования Кортеса.

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