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Джорджа Смит выпустила клип на песню, посвященную движению Black Lives Matter

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:03

Певица Джорджа Смит выпустила клип на песню «By Any Means», посвященную движению за права темнокожих Black Lives Matter.

Этот сингл войдет в предстоящий проект лейбла Roc Nation «Reprise», в котором артисты привлекут внимание своих слушателей к различным проблемам социальной несправедливости.

Режиссерами клипа выступили Отис Доминик и Эллинтон Хаммонд, они запечатлели иммигрантов по всей Великобритании вместе с их родственниками и друзьями.

Это не первый раз, когда Джорджа Смит использует музыку для того, чтобы сделать политическое высказывание на тему Black Lives Matter. Ранее этим летом певица выпустила кавер на песню St. Germain «Rose Rouge».

Джорджа Смит — британская певица англо-ямайского происхождения. В 2018 году она выпустила свой первый студийный альбом «Lost & Found», а в декабре 2019 года была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель».

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