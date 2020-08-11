Морской лед в Арктике может исчезнуть уже к 2035 году, утверждает исследование Британской антарктической службы, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Ученые изучили мелкие водоемы на поверхности арктического морского льда, которые появляются весной и в начале лета. Благодаря этому исследователи узнали, сколько солнечного света поглощается льдом и сколько отражается обратно в космос.

Эти знания позволили ученым спрогнозировать будущее и выяснить, что большое количество тающих прудов сыграет решающую роль в исчезновении морского льда. По прогнозу ученых, Арктика может полностью лишиться льда уже к 2035 году.

По словам доктора Луизы Сайм, Арктика претерпевает значительные изменения по мере того, как планета нагревается и сейчас все умы человечества должны быть сосредоточены «на достижении низкоуглеродного мира» — в противном случае таяние льдов неизбежно.