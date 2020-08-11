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Telegram внедрил «антицензурные инструменты» в Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:37

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для всех жителей Беларуси, сообщил Павел Дуров в твиттере. Так компания отреагировала на протесты жителей республики после президентских выборов.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.

Специальные инструменты для борьбы с цензурой Telegram выпустил еще в июне 2017 года. Разработчики назвали обновление «Свобода слова» и заявили, что обязаны предлагать технологии для защиты прав пользователей «на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Почти сразу после закрытия участков появились результаты официальных экзитполов — за Лукашенко 79,7%, за его главную соперницу Тихановскую — 6,8% голосов. Примерно такие же цифры показали результаты с закрытых участков (в санаториях и больницах) в 5 регионах страны. При этом, по данным штаба Тихановской, за соперницу Лукашенко в разных регионах проголосовали от 70 до 80% избирателей.

После объявления данных официальных экзитполов в городах Беларуси начались стихийные митинги, которые продолжились ночью. Против протестущих в Минске применили светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В некоторых городах сотрудники милиции опускали щиты, отказываясь идти на прямой конфликт с протестующими. Подробно о ночных митингах в Беларуси «Афиша Daily» писала здесь.

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