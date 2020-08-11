Фуд-маркет, музей, концертный зал: из петербургского Главпочтамта сделают «Почтовый квартал»

В Петербурге появится «Почтовый квартал» — он займет территорию вокруг Главпочтамта, который сейчас переживает масштабную реконструкцию. Об этом сообщило издание «Собака».

В «Почтовом квартале», который расположится между Исаакиевской площадью и Ново-Адмиралтейским каналом, появится фуд-маркет, музейное пространство и концертная площадка по типу лондонского «Альберт-Холла».