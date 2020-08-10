Четвертый сезон «Фарго» выйдет в сентябре

Четвертый сезон криминального сериала «Фарго» выйдет в воскресенье, 27 сентября, сообщил Deadline. Ранее премьера сезона намечалась на 19 апреля.

В первый день показа зрители смогут посмотреть сразу две серии. Всего же в сезоне будет 11 эпизодов, в которых шоураннер проекта Ноа Хоули расскажет историю о сложных отношениях двух преступных синдикатов, итальянского и афроамериканского, в Канзас-Сити 1950-х годов.