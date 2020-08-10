Pornhub начал прерывать мужчинам порно-ролики, чтобы они задумались о женском оргазме

В честь Международного дня женского оргазма Pornhub начал прерывать популярные среди гетеросексуальных мужчин ролики на временной отметке в 40%. Именно столько процентов женщин, по данным сайта, не достигают оргазма во время секса с проникновением.

Своей инициативой Pornhub хотел привлечь внимание к проблеме «разницы в оргазмах» и заставить мужчин почувствовать себя на месте женщин. Сайт ссылается на исследования, согласно которым только 60% гетеросексуальных пар достигают оргазма вместе, в то время как среди квир-пар этот показатель значительно выше — 85%.

«Вечеринка не должна заканчиваться, как только мужчина достигнет оргазма. Поэтому мы призываем гетеросексуальных мужчин провести исследование, которое поможет всем доходить для финиша», — заявил вице-президент Pornhub Кори Прайс и предложил ученикам посмотреть одно из тысяч обучающих видео по женскому оргазму на их сайте.

В Pornhub отмечают, что проблема гендерной разницы в оргазмах долгое время находилась в тени. Это связано с табуированностью темы женской сексуальности, считают представители сайта.