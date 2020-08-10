Создатели «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» проведут бесплатную онлайн-лекцию

11 августа создатели «Рассказа служанки», «Мира дикого Запада» и «Черного зеркала» проведут бесплатную онлайн-лекцию. Она будет первой на конференции «Другие миры», которую организуют в рамках программы Strelka 2020 Live. Об этом «Афише Daily» сообщили в Институте «Стрелка».

Спикерами выступят Эни Крэбтри, художница по костюмам, которая создала одежду для героев «Рассказа служанки», «Черного зеркала» и «Мира дикого Запада», и Майк Винкельманн, графический дизайнер, работавший для Louis Vuitton, Apple, Space X, Эминема, Ники Минаж и Кэти Перри.

Лекция получила название «Сломанный мир». Зарегистрироваться на событие можно здесь. Начало — в 19.00 по Москве.

Следующим днем конференции станет 25 августа. Его программа и спикеры пока неизвестны, узнать о них можно будет на сайте «Стрелки».

Конференция «Другие миры» — ежегодный кураторский цикл мероприятий о том, как фантастические вселенные из кино, анимации и видеоигр определяют наше прошлое, настоящее и будущее. В рамках конференции, которая в этом году перенеслась в онлайн, режиссеры, концепт-дизайнеры и аниматоры устроят экспедицию по географии воображаемых миров.